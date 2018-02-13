التحالف العربي

المصدر:
  • خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
التاريخ:
طباعة Email

التحالف العربي أبطل المخططات الإيرانية في المنطقة بدايةً من اليمن.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon