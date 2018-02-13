إيران وحزب الله يمدان الحوثيين بالسلاح والصواريخ والخبراء والتقنيات.
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أطفال على خطى داعش
صدمني الخبر الذي يقول إن حوادث الإعدام الميدانية العلنية والتصفيات الجسدية الجماعية، التي نفذها أحد القادة العسكريين الليبيين ضد الدواعش..
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طاولة محمد بن زايد والسيسي
تجولا معاً ثم جلس الاثنان في أحد المطاعم، ملأت صورتهما دنيا التواصل الاجتماعي، صارت حديث الشارع الإماراتي والمصري..
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يلعب بـ «ذيله»!!
ظاهرة انتشرت بشكل سريع في الساحة، وأخذت حيزاً كبيراً في المجتمع الرياضي، وهم المتسلقون على الأكتاف وأصحاب «البرماغندات والبوشرات والبوسترات»..
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عزز ثقتك بنفسك
أصبح كلام الناس هاجساً يدور في أغلب المجتمعات، فالبعض يضعون كلام الناس نصب أعينهم في أي عمل أو تصرف يقومون به..
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الملياردير الذي مات جوعاً
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..
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النوبة.. أرض الذهب
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
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«دبي 10X» نموذج لحكومات العالم
كان لافتاً للانتباه داخل أروقة القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، الانطباع الذي سمعناه من كثيرين عن الإمارات،
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المستقبل في حجم كف
أصبح العالم قرية. لا، بل أصبح في حجم كف اليد، يمكن التجول فيه خلال دقائق، والتنقل بين مكتبات ومصادر المعرفة بلمسات تتبعها خطوات من جهاز الهاتف المحمول..
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وصف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (2-2)
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
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نفط المستقبل
في كلمته التي ألقاها في جلسة افتتاح الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018 ، وصف معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي بأنهما نفط المستقبل..