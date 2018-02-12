القضية الفلسطينية والقدس

المصدر:
  • أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية
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القضية الفلسطينية والقدس من أهم مشاغلنا وهو تحد يمكن مواجهته بتوحيد المواقف

 

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