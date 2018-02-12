التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

المصدر:
  • فاسيلي نيبنزيا مندوب روسيا في الأمم المتحدة
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قرار واشنطن بشأن القدس يعوق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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