واشنطن والعرب والقدس

المصدر:
  • دونالد ترامب الرئيس الأميركي
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القدس لم تعد على طاولة المفاوضات بعد اعترافي بها عاصمة لإسرائيل

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