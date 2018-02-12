واشنطن والعرب والقدس

القدس لم تعد على طاولة المفاوضات بعد اعترافي بها عاصمة لإسرائيل
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وجاء الرد من جيش مصر العظيم
في نهاية نوفمبر الماضي، وفي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من القوات المسلحة المصرية..
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لماذا يقاوم الناس التغيير؟
قال لي رجل حكيم كنت أتحدث معه حول التغيير، إن الناس لا يقبلون التغيير من تلقاء أنفسهم، وحتى إن قبلوه مرغمين فإنهم لا يأخذون..
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الأزمة الخليجية.. المخاض العسير
دخلت الأزمة الخليجية شهرها التاسع، من دون أدني بوادر على قبول قطر بحل لحلحلة الأزمة وإيجاد مخارج، سواء على الصعد السياسية..
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طاولة محمد بن زايد والسيسي
تجولا معاً ثم جلس الاثنان في أحد المطاعم، ملأت صورتهما دنيا التواصل الاجتماعي، صارت حديث الشارع الإماراتي والمصري..
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يريدون الحياة
هناك نظام ملالي تتصارع أجنحته، وهناك شعب إيراني يرفض التهميش والبقاء في معزل عن مستجدات الأمور في بلاده. كان الصراع بين
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تحالف العمامة والشيطان
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
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اجترار عصر الطوائف
سُئل أحد المتذاكين ذات مرة كما ترويها إحدى الطُرَف عمّن انتصر في الحرب العالمية الثانية، فأجاب بأنّ بريطانيا من انتصرت ومعها دول الحلفاء بينما خسرت ألمانيا ودول المحور..
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وصف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (2-2)
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
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قمة عالمية لحكومات المستقبل
منذ انطلاقها في دولة الإمارات، تواصل القمة العالمية للحكومات للعام السادس نجاحاتها كأكبر تجمع حكومي سنوي عالمي لوضع الاستراتيجيات واستشراف مستقبل الشعوب..
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النوبة.. أرض الذهب
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين