قضية القدس

المصدر:
  • صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية
التاريخ:
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قضية القدس لم يتم إزاحتها وإنما تم إزاحة الولايات المتحدة

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