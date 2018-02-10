قالوا

سياسات إيران الكارثية

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يجب التصدي لمحاولات إيران زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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