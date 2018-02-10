قالوا

إيران لا تمتلك النية الحسنة تجاه دول المنطقة

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إيران لا تمتلك النية الحسنة تجاه دول المنطقة ويجب مواجهة سياساتها الكارثية.

بوريس جونسون

وزير خارجية بريطانيا

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