قالوا

250 مليار دولار تكلفة إعمار سوريا

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إعادة إعمار سوريا ستكلف 250 مليار دولار على الأقل

ستيفان دي ميستورا

المبعوث الأممي في سوريا

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