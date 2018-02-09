الوجود الأميركي في سوريا لتحجيم إيران

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الوجود الأميركي في سوريا يهدف إلى تحجيم الدور الإيراني

مايك بينس

نائب الرئيس الأميركي

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