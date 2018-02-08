النوايا السيئة والإفلاس السياسي

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
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كلامكم عن تدويل الحرمين الشريفين، يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي

 

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