يعد بمثابة إعلان حرب

المصدر:
  • سعود القحطاني - مستشار بالديوان الملكي السعودي
التاريخ:
طباعة Email

نحذر الدوحة من أن تجديدها الخطاب بشأن تدويل الحرمين، يعد بمثابة إعلان حرب

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon