نحذر الدوحة من أن تجديدها الخطاب بشأن تدويل الحرمين، يعد بمثابة إعلان حرب
نحذر الدوحة من أن تجديدها الخطاب بشأن تدويل الحرمين، يعد بمثابة إعلان حرب
لتزايد الاهتمام دولياً بموضوع العدالة الاجتماعية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تخصيص يوم دولي للعدالة الاجتماعية يحتفل فيه العالم سنوياً، لدعم جهود المجتمع الدولي
من الأسئلة التي لا يستطيع الممسك بالقلم أن يجيب عنها: هل من الممكن التوقف عن الكتابة؟ ولأسباب عدة ينتابني الخوف من الكتابة،
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.
المعتقدات الشعبية جزء هام من تكويننا وسلوكنا، وهي منغرسة في قلوبنا كما نرى، ولا نكف عن ملاحقتها أمام تكرار حكاياتنا اليومية،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
في الحياة ونحن نمضي في طرقاتها، نتعرف بكثيرين، نصطدم ببعضهم، نحب، نعجب، نصادق، نرافق، نتأثر، نتوقف أمام الوجوه والإشارات،
بالرغم من أن الإنسان منذ وُجد على أرض الخليقة وهو يعلم بجدلية الصراع بين الخير والشر، لكنه وبحكم الصراع من أجل البقاء يحاول دائماً أن يكبح جماح الشر
يقول مثلٌ شعبي في إيران «اكر لالاي بلدي جرا خابت نميبره»، أي إذا كنتَ كما تدّعي تعرف أغنية النوم فلماذا لا يأتيك النعاس