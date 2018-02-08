«تدويل الحرمين» إعلان حرب

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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عرفنا عن النظام القطري التآمر، وسيبقى معزولاً، ولن تجلب هرولته له الأمان

 

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