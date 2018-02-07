قطر وتدويل الحرمين

المصدر:
  • د. أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقاً

 

 

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