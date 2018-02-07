حق ثابت

المصدر:
  • سلطان بن سحيم آل ثاني - رئيس المعارضة القطرية
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خدمة الحرمين حق ثابت للشقيقة السعودية لا ينازعها عليها إلا ظالم

 

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