عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير خارجية البحرين
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كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين

 

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