كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين
كلما فشلت لكم خطة وسقطت لكم مؤامرة عدتم إلى حكاية تدويل الحرمين
«التاريخ علمنا أن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها، كنانة الرحمن، وموطن السلام، وقلب العروبة النابض، فيها خير أجناد الأرض، وبها ومعها يصنع التاريخ» - محمد بن راشد آل مكتوم.
في الحياة ونحن نمضي في طرقاتها، نتعرف بكثيرين، نصطدم ببعضهم، نحب، نعجب، نصادق، نرافق، نتأثر، نتوقف أمام الوجوه والإشارات،
انتهت قبل أيام الدورة الثانية عشرة من معرض «توظيف أبوظبي»، الذي نظمته شركة «إنفورما» للمعارض، وحظي بشراكة استراتيجية مع «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي»،
تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً انتماءها وولاءها لأمتها العربية وتفانيها من أجل رفعة شأن هذه الأمة ونهضتها، وكم من المبادرات
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
ينظر إلى قوة شرطة دبي الآن، على أنها من الأكثر إبداعاً وتميزاً ورقياً وتطوراً، ومن الأفضل بين أجهزة الشرطة العالمية. شرطة قوية بعطائها المستمر،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
لم يكتفِ المحتل الصهيوني من الممارسات غير الأخلاقية تجاه الأرض والشعب الفلسطيني بل تمادى علناً ضد أطفال فلسطين، حيث
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،