إعلام الظل للسلطة القطرية

المصدر:
  • سعود القحطاني - مستشار بالديوان الملكي السعودي
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إعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة يروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين

 

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