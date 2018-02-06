أميركا خارج الطاولة

المصدر:
  • نبيل أبو ردينة - المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية
التاريخ:
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إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فأميركا خارج الطاولة أيضا

 

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