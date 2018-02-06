أميركا خارج الطاولة

إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فأميركا خارج الطاولة أيضا
إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فأميركا خارج الطاولة أيضا
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
انتهت قبل أيام الدورة الثانية عشرة من معرض «توظيف أبوظبي»، الذي نظمته شركة «إنفورما» للمعارض، وحظي بشراكة استراتيجية مع «دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي»،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
«ألم» و«أمل» لفظان يشتركان في نفس الحروف ـ ألف لام ميم ـ وإن بترتيب مختلف، ولكنهما يتناقضان تماماً في المعنى. «فالألم»
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
قص عليَ أحدهم كيف أن أما جاءت تطلب منه أن يساعدها في العثور على ابنتها، تلك الابنة الجاحدة المنفلتة.
مع سقوط جدار برلين في نهاية الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الفائت وصلت الليبرالية إلى أقصى درجاتها الممكنة فيما لم يبقَ أمام المّد الشيوعي غير الانكفاء
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم
"راي شودري" رجل طموح انتقل بعائلته إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها منذ 4 سنوات بعد أن هجر مدينته "كولكاتا".