أميركا استبعدت نفسها

المصدر:
  • محمود عباس - رئيس فلسطين
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أميركا بقراراتها المنحازة لإسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام

 

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