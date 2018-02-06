رفض دور واشنطن في عملية السلام

المصدر:
  • نيكي هايلي - مندوبة أميركا في الأمم المتحدة
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الرئيس عباس أهان الرئيس ترامب برفض دور واشنطن في عملية السلام

 

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