قالوا

جنيف وأستانا وسوتشي مرتبطة بالتسوية

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جنيف وأستانا وسوتشي مرتبطة ببعضها البعض كونها عناصر في عملية التسوية.

ماريا زاخاروفا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

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