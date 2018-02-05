سوتشي تطلق صياغة دستور سوريا

مؤتمر سوتشي أطلق عملية صياغة دستور جديد لسوريا.
ألكسندر لافرينتيف
مبعوث رئيس روسيا في سوريا
مع إطلالة الأسبوع المقبل، تستقبل دبي في الحادي عشر من فبراير القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة والذي يعد الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة،
من الأسئلة التي لا يستطيع الممسك بالقلم أن يجيب عنها: هل من الممكن التوقف عن الكتابة؟ ولأسباب عدة ينتابني الخوف من الكتابة،
من يدخل عالم الفلاسفة العجيب يجد بين أقوالهم كثيراً من الاتفاق على الأمور العامة مثل أحوال المجتمع وطُرُق تقدّمه والمحافظة
في إطار تأكيد سموه على المسؤولية الملقاة على عاتق شباب الوطن في دعم مسيرة التقدم والخير التي تشهدها دولتنا، الإمارات الحبيبة،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
لماذا كل هذا يحدث في الساحة الرياضية من غليان، وردود فعل، وساعات غاضبة، في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخنا،
شهد الإعلام في دولة الإمارات خلال عقود من الممارسة وتراكم التجربة تطوراً كبيراً جداً على كل المستويات، ويعد إعلامنا
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
أعدّت مجلة «الأهرام العربي» في عددها الأخير ملفاً خاصاً بعنوان «أم كلثوم لا تنتهي»، وأتيحت لي فرصة المشاركة في هذا الملف،