قالوا

سوتشي تطلق صياغة دستور سوريا

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مؤتمر سوتشي أطلق عملية صياغة دستور جديد لسوريا.

ألكسندر لافرينتيف

مبعوث رئيس روسيا في سوريا

 

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