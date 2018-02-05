قالوا

ما بعد مؤتمر سوتشي

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عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة بعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

أنطونيو غوتيريس

الأمين العام للأمم المتحدة

 

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