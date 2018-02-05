قالوا

محاولات لإفشال مؤتمر سوتشي

التاريخ:

قدري جميل

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المحاولات لإفشال مؤتمر سوتشي سببها أنه فتح آفاقا للتسوية السياسية.

قدري جميل

رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية

 

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