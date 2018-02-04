إيران تدعم ميليشيات الحوثي

المصدر:
  • عبدالله المعلمي - مندوب السعودية في الأمم المتحدة
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إيران تدعم ميليشيات الحوثي وتزوّدها بالأسلحة والصواريخ التي تقذف بها السعودية

 

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