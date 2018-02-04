هناك أدلة واضحة على أن الميليشيات الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة من إيران
هناك أدلة واضحة على أن الميليشيات الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة من إيران
يعرف علم النفس الأسري الزواج بأنه تفاهم متبادل والتقاء روحي ونفسي وإنساني بين الزوج والزوجة، وهو مبني على هذا الأساس. وقد
من الأسئلة التي لا يستطيع الممسك بالقلم أن يجيب عنها: هل من الممكن التوقف عن الكتابة؟ ولأسباب عدة ينتابني الخوف من الكتابة،
لقد صدق العرب أنهم لا يقرأون ولا علاقة لهم بثقافة القراءة كغيرهم، منذ أن أطلق تقرير التنمية الثقافية الصادر عن عام 2010
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموذج متميز في العلاقات بين الدول، وهي علاقات أخوية منذ نشأتها
دخل مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، مرحلة جديدة في اللحظات الأخيرة، وقبل غلق باب الترشح، وفقاً للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
اتخذت تركيا في الأسبوعين الأخيرين خطوات من شأنها أن تجعلها تقترب من الدول العربية أكثر فأكثر، فمن جهة أعلنت عن إلغاء
لم أبتكر عنوان هذه المقالة الملفت للنظر، والذي يعبر عن التناقض العميق والتنافر الحاد بين "الثقافة" و"السلاح"، بين من يتأبط
بعد اندلاع ما يُسمى (الربيع العربي) وانكشاف الأهداف السياسية وراء الفوضى، اتخذت السعودية في شهر مارس 2014م قراراً اعتبرت