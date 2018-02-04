صواريخ وأسلحة من إيران

المصدر:
  • جوناثان آلان - مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة
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هناك أدلة واضحة على أن الميليشيات الحوثية تستخدم صواريخ وأسلحة من إيران

 

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