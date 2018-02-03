العرابي: الدول الأوروبية تعرف دور الإرهاب القطري

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محمد العرابي

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الكثير من الدول الأوروبية تعرف جيداً الدور الإرهابي الذي تمارسه قطر بالمنطقة.

محمد العرابي

وزير خارجية مصر الأسبق

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