قطر وإيران و«الإخوان» مصدر الخطورة على المنطقة

قطر وإيران و«الإخوان» يشكلون معاً خطراً داهماً على المنطقة.
د. سعد الدين إبراهيم
مدير مركز ابن خلدون في القاهرة
قطر وإيران و«الإخوان» يشكلون معاً خطراً داهماً على المنطقة.
د. سعد الدين إبراهيم
مدير مركز ابن خلدون في القاهرة
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
لقد صدق العرب أنهم لا يقرأون ولا علاقة لهم بثقافة القراءة كغيرهم، منذ أن أطلق تقرير التنمية الثقافية الصادر عن عام 2010
قلة من المتابعين للشأن السياسي في الشرق الأوسط لم تتوقع ما صدر عن الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها عن عزم واشنطن الإبقاء على حضورها العسكري في سوريا..
بقدر الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب تأتي إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة تباعاً على الساحات المحلية والإقليمية والدولية،
يصله خبر ترقية أحد زملائه فيتفاجأ من سرعة ترقيته ويردد في قرارة نفسه «ما شاء الله كم هو محظوظ بهذا المنصب الجديد الذي
قضت سنّة الله في خلقه أنّه لا بدّ للمخادع الخَبِّ أن يأتي من يخدعه وكذلك الماكر الذي يؤذي الناس بمكره وشرّه سوف يُمكر به
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
شاع القول الأرسطي الشهير، بأن الإنسان كائن اجتماعي، حتى صار هذا القول تعريفاً لماهية الإنسان. ولم يختلف الأمر عند الفيلسوف
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..