قطر وإيران و«الإخوان» مصدر الخطورة على المنطقة

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سعد الدين إبراهيم

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قطر وإيران و«الإخوان» يشكلون معاً خطراً داهماً على المنطقة.

د. سعد الدين إبراهيم

مدير مركز ابن خلدون في القاهرة

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