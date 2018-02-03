قالوا

قطر تهديد للمنطقة

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القضية القطرية صغيرة جداً، ولا ينبغي أن تشغل انتباه الناس.

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

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