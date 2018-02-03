قالوا

المردي: قطر بوابة الاستعمار العالمي بالمنطقة العربية

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مؤنس المردي

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ما تفعله قطر يؤكد أنها البوابة الجديدة للاستعمار العالمي بالمنطقة العربية.

مؤنس المردي

رئيس جمعية الصحافيين البحرينية

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