قالوا

إيران وتدخلاتها الفاضحة

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عبد الله المعلمي

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إيران ما زالت تمارس تدخلاتها الفاضحة في الشؤون الداخلية للدول العربية.

عبدالله المعلمي

مندوب السعودية في الأمم المتحدة

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