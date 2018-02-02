قالوا

تهديدات إيران للمنطقة

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على إيران مراجعة تبجحها باحتلال أربع عواصم عربية.

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

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