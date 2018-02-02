تهديدات إيران للمنطقة

على إيران مراجعة تبجحها باحتلال أربع عواصم عربية.
أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
لا شك في أن سواد أهل اليمن يريدون لبلادهم السلام والاستقرار، ليعيشوا في هدوء وحياة كريمة، كحال كل الشعوب المستقرة، المنشغلة بلقمة العيش
في بلادي أينما تتجه ترى الرافعات العملاقة، والبناء الذي يرتفع، والأرض التي تراها اليوم خالية في اليوم التالي ترى المهندسين يشتغلون عليها
يصله خبر ترقية أحد زملائه فيتفاجأ من سرعة ترقيته ويردد في قرارة نفسه «ما شاء الله كم هو محظوظ بهذا المنصب الجديد الذي
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
قلة من المتابعين للشأن السياسي في الشرق الأوسط لم تتوقع ما صدر عن الإدارة الأميركية على لسان وزير خارجيتها عن عزم واشنطن الإبقاء على حضورها العسكري في سوريا..
إحدى أهم الصفات التي تتميز بها المبادرات التي يتم إطلاقها في الإمارات، أنها متجددة خلّاقة تستند إلى رؤية تنفيذية،
بقدر الجهد والمثابرة والعمل الدؤوب تأتي إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة تباعاً على الساحات المحلية والإقليمية والدولية،
«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال». هكذا بدأت واحدة من أشهر عبارات المناجاة في دنيا الأدب العالمي، كتبها الكاتب والشاعر الإنجليزي
تعتبر البنوك الشريان الرئيسي للاقتصاد وهي التي يجري فيها النقد كما تجري الدماء في الشرايين فتقوم بتغذية الاستثمارات هنا وهناك. وهي تقوم على وجود النقد الفائض ورصد حسابات لكل زبون ومن ثم تقوم بممارسة عملها التجاري كالتمويل والاستثمار وإلاقراض وتضع عليه أرباحها او بمعنى أدق الفائدة مقابل السداد المقسط على إجمالي أصل القرض،