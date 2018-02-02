قالوا

زكي: تحالف الدول العربية ضد إيران

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حسام زكي

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ما تقوم به إيران ضد الدول العربية يتطلب سياسة عربية جماعية.

حسام زكي

مساعد الأمين العام للجامعة العربية

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