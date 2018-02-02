رانكين: نتعاون مع السعودية لإنهاء النفوذ الإيراني

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أدريان رانكين

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نعمل مع السعودية لإنهاء نفوذ إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

أدريان رانكين

الناطق باسم البنتاغون

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