جيدة لمستقبل سوريا

المصدر:
  • قدري جميل - رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية
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سوتشي أعطت ديناميكية، إذا استطعنا استخدامها، ستكون جيدة لمستقبل سوريا

 

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