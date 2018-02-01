ليس في سوتشي

يجب أن تُجرى عملية التسوية السياسية السورية في جنيف، وليس في سوتشي
احتفل الأشقاء في سلطنة عمان، في ساحة الحديقة الخارجية بفندق الإنتركونتيننتال، المقر الدائم لكبرى الأحداث والمناسبات الرياضية
يصله خبر ترقية أحد زملائه فيتفاجأ من سرعة ترقيته ويردد في قرارة نفسه «ما شاء الله كم هو محظوظ بهذا المنصب الجديد الذي
يظنّ بعض الناس أنه عندما يمتطي الخيل العِراب ويعلو كعبه في السباقات على باقي الكعاب بأنه صار فارساً مغواراً لا يُشق له رهَجٌ
لطالما، حاولنا الدفاع عنه، رغم ضعفه، ورغم معرفتنا بفشله، كلما حاولنا الاعتماد عليه في أي قضية من قضايا الاتحاد القاري، الذي أصبح عدونا منذ فترة
من الواضح أن الاتفاق الدولي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، والموقّع في أبريل عام 2015، والذي استفادت منه إيران كثيراً، من حيث رفع العقوبات
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
تقليد جديد أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على العملية السياسية، عندما قام بتقديم «كشف الحساب» الخاص بفترته الرئاسية التي تنتهي في شهر يونيو
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
حدد فريق دراسة بحثية 23 مشكلة يعاني منها طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية تم صياغتها في 23 سؤالاً يتناول كل منها حجم
لا شك في أن سواد أهل اليمن يريدون لبلادهم السلام والاستقرار، ليعيشوا في هدوء وحياة كريمة، كحال كل الشعوب المستقرة، المنشغلة بلقمة العيش