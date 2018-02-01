ليس في سوتشي

المصدر:
  • جان إيف لودريان - وزير الخارجية الفرنسي
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يجب أن تُجرى عملية التسوية السياسية السورية في جنيف، وليس في سوتشي

 

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