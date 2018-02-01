سنأخذ وثائقها النهائية

المصدر:
  • نصر الحريري - رئيس المعارضة السورية في جنيف
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رفضنا حضور مؤتمر سوتشي، لكن سنأخذ وثائقها النهائية بعين الاعتبار

 

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