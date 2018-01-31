لن يضع نقطة نهاية المسار

المصدر:
  • ديمتري بيسكوف - المتحدث باسم الكرملين
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مؤتمر سوتشي لن يضع نقطة نهاية المسار السياسي لحل الأزمة السورية

 

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