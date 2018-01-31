سوريا ومؤتمر سوتشي

لا نستطيع أن نضفي الطابع الشرعي لعملية التسوية الروسية في سوتشي
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المناصب والألقاب لا تدوم
يصله خبر ترقية أحد زملائه فيتفاجأ من سرعة ترقيته ويردد في قرارة نفسه «ما شاء الله كم هو محظوظ بهذا المنصب الجديد الذي
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«الدراما الأجنبية» وتأثيرها الثقافي والسياسي
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
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أهمية دور الأب في الأسرة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
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خسارة الروس في سوتشي
في الوقت الذي تحاول موسكو كسب سباق الوقت لتحقيق اتفاق سلام «مناسب» في سوريا، نفذت قوات الأسد 93 غارة على ريف إدلب،
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لغز «نيوتن» يحيّر العلماء ويحلّه مراهق !
"راي شودري" رجل طموح انتقل بعائلته إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها منذ 4 سنوات بعد أن هجر مدينته "كولكاتا".
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أهمية وحدة الصف اليمني
انطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعملياته في اليمن من أجل إعادة الشرعية والحق للشعب اليمني الشقيق، ومن أجل تحقيق الأمن
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وصف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (2-2)
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
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لا عزاء لزارعي الفتن
منذ أن نشبت الاشتباكات في عدن وبعض من التحليلات السياسية التي تغذيها جهات معلومة ومحددة، تذهب في قراءة الأحداث إلى
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واجبنا تجاه الحفاظ على ثقافتنا المحلية
مؤتمرات كثيرة وندوات عديدة تعقد وتثار فيها قضية الحفاظ على الثقافة المحلية وعلى التراث المرتبطين بالهوية الوطنية. وتنفض تلك
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منطق إيران الأعوج
تعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين تجاه دول الخليج العربية نزعة شاذة ملؤها التكبر والغطرسة وحب الهيمنة وفرض النفوذ، فهم