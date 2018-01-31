سوريا ومؤتمر سوتشي

المصدر:
  • ديفيد ساترفيلد – مساعد وزير الخارجية الأميركي
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لا نستطيع أن نضفي الطابع الشرعي لعملية التسوية الروسية في سوتشي

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