مهمة مؤتمر سوتشي

المصدر:
  • أناتولي أنطونوف - سفير روسيا في واشنطن
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مهمة مؤتمر سوتشي دفع العملية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة

 

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