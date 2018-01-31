مهمة مؤتمر سوتشي دفع العملية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة
مهمة مؤتمر سوتشي دفع العملية التفاوضية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة
يصله خبر ترقية أحد زملائه فيتفاجأ من سرعة ترقيته ويردد في قرارة نفسه «ما شاء الله كم هو محظوظ بهذا المنصب الجديد الذي
منذ أن هبت رياح ما تعارف عليه بالربيع العربي، الذي استبشر به شباب تونس ومصر وسوريا واليمن خيراً وأملاً وتطلعاً، حيث
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
في الوقت الذي تحاول موسكو كسب سباق الوقت لتحقيق اتفاق سلام «مناسب» في سوريا، نفذت قوات الأسد 93 غارة على ريف إدلب،
"راي شودري" رجل طموح انتقل بعائلته إلى ألمانيا وحصل على جنسيتها منذ 4 سنوات بعد أن هجر مدينته "كولكاتا".
انطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بعملياته في اليمن من أجل إعادة الشرعية والحق للشعب اليمني الشقيق، ومن أجل تحقيق الأمن
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
منذ أن نشبت الاشتباكات في عدن وبعض من التحليلات السياسية التي تغذيها جهات معلومة ومحددة، تذهب في قراءة الأحداث إلى
مؤتمرات كثيرة وندوات عديدة تعقد وتثار فيها قضية الحفاظ على الثقافة المحلية وعلى التراث المرتبطين بالهوية الوطنية. وتنفض تلك
تعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين تجاه دول الخليج العربية نزعة شاذة ملؤها التكبر والغطرسة وحب الهيمنة وفرض النفوذ، فهم