الخطر الحقيقي

المصدر:
  • خالد بن أحمد آل خليفة - وزير الخارجية البحريني
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إيران بحزبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة

 

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