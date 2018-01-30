إيران لا تحترم الجوار

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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على إيران أن تراعي حقوق الجيرة وأخوة الإسلام

 

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