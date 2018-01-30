صادراتها الرئيسية العنف

المصدر:
  • هيذر نويرت - المتحدثة باسم الخارجية الأميركية
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إيران دولة مارقة صادراتها الرئيسية العنف وسفك الدماء والفوضى

 

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