إيران دولة مارقة صادراتها الرئيسية العنف وسفك الدماء والفوضى
إيران دولة مارقة صادراتها الرئيسية العنف وسفك الدماء والفوضى
إن كان هناك من أساء للقضية الفلسطينية فهم الإيرانيون، فقد كان الشاه حليفاً قوياً لإسرائيل، ولعب دوراً خطيراً في حرب 67، وعندما جاء الخميني
والتعبير ليس من عندي، ولكنه للكاتب والأديب اللبناني أمين معلوف، وهو يتحدث في روايته «موانئ المشرق» عن الزمن، واصفاً
لم تنجح الأحزاب والطوائف والمذاهب في الاستقرار على كراسي الحكم في كل البلدان التي سيطرت عليها، وعدم النجاح أو الاستقرار
تمر القضية الفلسطينية بأصعب مراحل تاريخها بعد أن فقدت آخر أوراقها المتمثلة بالمسيرة السلمية. والسبب يعود إلى اختلال
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
وصف المؤرخ الإغريقي هيرودوتس أبناء النوبة بأنهم «الأطول قامة والأكثر وسامة من بين كل من قابلهم». وبالنسبة للمصريين
عندما ولج لسان الدين بن الخطيب، عتبة قصر الحمراء بغرناطة، فتح له شعره وخطّه الجميل، أن يكون كاتباً للوزير أبي الحسن بن
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
نحن أمة تنتحر، والتعبير ليس من عندي، وإنما هو للشيخ عبدالله بن بيّه، أحد أكبر علماء الأمة المعاصرين. وقد جاء وصفه هذا في..
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب