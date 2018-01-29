أمر قائم منذ فترة طويلة

المصدر:
  • محمد العرابي - وزير خارجية مصر الأسبق
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التمويل القطري للتنظيمات الإرهابية بمصر أمر قائم منذ فترة طويلة

 

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