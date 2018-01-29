التمويل القطري للتنظيمات الإرهابية بمصر أمر قائم منذ فترة طويلة
التمويل القطري للتنظيمات الإرهابية بمصر أمر قائم منذ فترة طويلة
استطاعت دولة الإمارات بفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، الذي ترافقت معه درجات متقدمة في مستويات الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في ميادين:
غريب وعجيب أمر الدويلة الغارقة في قاع الخليج العربي وتعاملها مع مسألة افتتاح متحف اللُّوڤر أبوظبي، مثلما كان الحال من
عندما ولج لسان الدين بن الخطيب، عتبة قصر الحمراء بغرناطة، فتح له شعره وخطّه الجميل، أن يكون كاتباً للوزير أبي الحسن بن
لا يريد النظام في قطر أن يتعلم من أخطائه، أو أن يتوب عن سياساته التي أودت به إلى العزلة ووضعته على شفا الانهيار. ما زال
«مساعدة المتعاملين وإسعادهم» كلمتان همس لي بهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
دولة الإمارات العربية المتحدة المعروفة بالعقلانية والرزانة والهدوء في تعاملاتها وسياستها الخارجية، لا يمكن لأية جهة،
لعل الوقت مواتٍ لتقديم قراءة عن مستقبل إنترنت الأشياء أو «الكمبيوتر المحيطي» الذي يرتسم ويتبلور في كل لحظة، فنجده على
انتشرت في الآونة الأخيرة هواية تربية الحيوانات والطيور، بصورة ملحوظة وأصبحنا نرى هنا وهناك من يصطحب كلباً أو قطاً
يعرف علم النفس الأسري الزواج بأنه تفاهم متبادل والتقاء روحي ونفسي وإنساني بين الزوج والزوجة، وهو مبني على هذا الأساس. وقد