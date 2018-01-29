قطر تسعى لشغل مساحة سياسية

المصدر:
  • مؤنس المردي - رئيس جمعية الصحافيين البحرينية
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قطر تسعى لشغل مساحة سياسية في المنطقة تفوق حجمها بكثير

 

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