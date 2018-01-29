قالوا

أزمة قطر في الإرهاب

المصدر:
  • عادل الجبير - وزير الخارجية السعودي
التاريخ:
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أزمة قطر أمر صغير جداً قياساً بالخطر الإيراني ومكافحة الإرهاب

 

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