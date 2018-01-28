جولة فيينا تمر فعلاً بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين.
جولة فيينا تمر فعلاً بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين.
ما أكثر الأحاديث والروايات والتفاعلات التي تدور حول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيس بوك»، بسبب تأثيره المباشر في الحياة الاجتماعية على جميع الصعد.
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
اتسعت مدننا، وتباعدت مناطقها وأحياؤها، وطالت دروبها، وترامت أطرافها، وزاد عدد سكانها. وبلغت المسافة بين المركز والأطراف.
كنت في زيارة عمل رسمية للمعرض والمؤتمر الأوروبي لطيران رجال الأعمال أو ما يسمى بالطيران الخاص، والذي عقد الاسبوع المنصرم في جنيف بحضور12 الف شخص و 500 عارض وبزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي. المعرض كان خلية من أصحاب الاختصاص من مصنعي الطائرات الخاصة ومشغليها ومؤجريها والمطارات ومزودي الخدمات الجوية والأرضية.
أثبت لنا الواقع، أن الشباب هم أكثر شريحة مستهدفة من قبل التيارات الإرهابية والمتطرفة، ولذلك، وجب تحصينهم، ووضع المخرجات
أنتجت الخارطة الجغرافية لدولة الإمارات ثلاثة أنماط مختلفة للحياة، فهناك الحياة الساحلية، وأخرى للبادية، وحياة للذين استوطنوا الجبال وقممها، وقد اختلفوا عن بعضهم بعضاً في قليل من الخصوصيات واجتمعوا على العام منها مثل الكرم، الجود، الصدق، والوطنية المفرطة من دون حد. ومن هذه الخصوصيات كلمة «نــامــوس»، والتي تنسب لأهل البادية أكثر من أهل الجبل أو الساحل..
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
لا يريد النظام في قطر أن يتعلم من أخطائه، أو أن يتوب عن سياساته التي أودت به إلى العزلة ووضعته على شفا الانهيار. ما زال
عام مضى منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، حصاد هذا العام محبط جراء السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجت خلاله.
أكمل معكم الحديث عن قصيدة "صفير البلبل"، والمنسوبة ظلما وعدوانا إلى الأصمعي،