تعقد ليومين حاسمين

المصدر:
  • يحيى العريضي - المتحدث باسم هيئة التفاوض
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جولة فيينا تمر فعلاً بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين.

 

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