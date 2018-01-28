جولة فيينا حساسة وستظهر مدى التزام الأطراف بتطبيق القرارات الدولية.
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الفيس بوك والعقل الجمعي
ما أكثر الأحاديث والروايات والتفاعلات التي تدور حول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيس بوك»، بسبب تأثيره المباشر في الحياة الاجتماعية على جميع الصعد.
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وصف عمر بن الخطّاب رضي الله عنه (2-2)
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
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رصيف وملعب ومكتبة
اتسعت مدننا، وتباعدت مناطقها وأحياؤها، وطالت دروبها، وترامت أطرافها، وزاد عدد سكانها. وبلغت المسافة بين المركز والأطراف.
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فوائد الطيران الخاص
كنت في زيارة عمل رسمية للمعرض والمؤتمر الأوروبي لطيران رجال الأعمال أو ما يسمى بالطيران الخاص، والذي عقد الاسبوع المنصرم في جنيف بحضور12 الف شخص و 500 عارض وبزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي. المعرض كان خلية من أصحاب الاختصاص من مصنعي الطائرات الخاصة ومشغليها ومؤجريها والمطارات ومزودي الخدمات الجوية والأرضية.
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عشرون وسيلة لحماية الشباب من التطرف
أثبت لنا الواقع، أن الشباب هم أكثر شريحة مستهدفة من قبل التيارات الإرهابية والمتطرفة، ولذلك، وجب تحصينهم، ووضع المخرجات
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الــنّــامـــوسْ
أنتجت الخارطة الجغرافية لدولة الإمارات ثلاثة أنماط مختلفة للحياة، فهناك الحياة الساحلية، وأخرى للبادية، وحياة للذين استوطنوا الجبال وقممها، وقد اختلفوا عن بعضهم بعضاً في قليل من الخصوصيات واجتمعوا على العام منها مثل الكرم، الجود، الصدق، والوطنية المفرطة من دون حد. ومن هذه الخصوصيات كلمة «نــامــوس»، والتي تنسب لأهل البادية أكثر من أهل الجبل أو الساحل..
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الإسلام دين السلام
إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام. وهو عقيدة قوية تضم جميع الفضائل الاجتماعية والمحاسن الإنسانية،
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قطر تسد الفجوة بدعم الإرهاب!!
لا يريد النظام في قطر أن يتعلم من أخطائه، أو أن يتوب عن سياساته التي أودت به إلى العزلة ووضعته على شفا الانهيار. ما زال
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العلاقة المضطربة بين ترامب والكونغرس
عام مضى منذ تولى الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، حصاد هذا العام محبط جراء السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجت خلاله.
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براءة الأصمعي من «صفير البلبل» (2-2)
أكمل معكم الحديث عن قصيدة "صفير البلبل"، والمنسوبة ظلما وعدوانا إلى الأصمعي،