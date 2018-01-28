التزام الأطراف بتطبيق القرارات الدولية

المصدر:
  • نصر الحريري - رئيس وفد المعارضة السورية
التاريخ:
طباعة Email

جولة فيينا حساسة وستظهر مدى التزام الأطراف بتطبيق القرارات الدولية.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon