مرحلة حرجة جداً

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا - المبعوث الأممي في سوريا
التاريخ:
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محادثات السلام السورية في فيينا تجري في مرحلة حرجة جداً.

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