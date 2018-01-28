محادثات فيينا حول سوريا

المصدر:
  • جان إيف لودريان - وزير خارجية فرنسا
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محادثات فيينا ستشكل فرصة أخيرة لإيجاد حل سياسي.

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